Cyberpunk 2077 41% Die Siedler 12% Anno 1800 9% Ein anderes Spiel (siehe Kommentar) 5% Sekiro - Shadows Die Twice 4% Shadow of the Tomb Raider 3% Mount & Blade 2 – Bannerlord 3% Spider-Man 3% Dying Light 2 3% Forza Horizon 4 2% Life is Strange 2 2% Trüberbrook 2% Metro Exodus 2% Assassin's Creed Odyssey 1% Devil May Cry 5 1% Darksiders 3 1% The Surge 2 1% Rage 2 1% Biomutant 1% 11-11 – Memories Retold 1% Super Mario Party 1% The Division 2 1% Anthem 1% FIFA 19 1% Overkill's The Walking Dead 1% Call of Duty - Black Ops 4 0% Transference 0% Dying Light – Bad Blood 0% Mosaic 0%

News-Update (Ergebnis):CD Projektsist das klare Highlight der Umfrageteilnehmer unter den Spielen der gamescom 2018. Ganze 41 Prozent haben für das Science-Fiction-Rollenspiel der-Macher abgestimmt. Bereits mit deutlichem Abstand (12 Prozent) liegt das "Reboot" vonauf Platz 2, gefolgt von einem weiteren Aufbaustragietitel,(9 Prozent). 5 Prozent haben ihren Favoriten in der Nominiertenliste vermisst. Mit 4 Prozent schafft es From Softwarestrotz einer verspäteten Nachnominierung noch auf Platz 5. Das Gesamtergebnis könnt ihr euch weiter unten anschauen.Ursprüngliche News:In weiser Voraussicht – oder vielleicht hat der Autor dieser Zeilen die Sonntagsfrage am vergangenen Wochenende einfach nur vergessen – haben wir abgewartet, bis CD Projekt Red die auf der E3 ( Preview ) und später in abgewandelter Form in Köln gezeigte Gameplay zuauch der Öffentlichkeit präsentiert (zum Video). Damit möchten wir euch natürlich keineswegs bei der Wahl eures persönlichen Spiele-Highlights der gamescom 2018 in eine bestimmte Richtung lenken (den Autor dieser News hat die Präsentation zwar gefallen, aber keineswegs aus den Socken gehauen), sondern erfahren, was euer persönlicher Liebling war, vollkommen gleich ob Triple-A oder Indie.Hat euch womöglich eines der vielen Story-Adventures von Bandai Namco, wie 11-11 - Memories Retold (Preview ), am besten gefallen? Seid ihr eher ein Actionfreund, dem Prügler wie Devil May Cry 5 (Preview ), Metro Exodus (Preview ) oder The Surge 2 (Preview ) am meisten zugesagt haben? Oder war es vielleicht auch einer der vielen VR-Titel wie Wolfenstein - Cyberpilot (Preview ) oder Ubisofts Transference (Preview )? Da wir natürlich nicht alle in Köln präsentierten oder für Besucher und Presse spielbaren Titel in die Auswahl aufnehmen können, lasst und in den Kommentaren gerne wissen, welches womöglich nicht berücksichtigte Spiel euer persönliches Highlight der Messe darstellt. Fühlt euch zudem wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit der Redaktion und den anderen Usern in den Kommentaren unter dieser News zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.