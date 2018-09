PEGI warnt bald auch im Einzelhandel vor Mikrotransaktionen

Das europäische Alterskennzeichnungssystem PEGI will die Spiele-Käufer in naher Zukunft nicht nur bei den digitalen Produkten, sondern auch im Einzelhandel vor Mikrotransaktionen warnen. So sollen die Verpackungen mit einem entsprechenden Symbol versehen werden, um die Eltern schon vor dem Kauf auf die Ingame-Käufe in einem Spiel aufmerksam zu machen.

Laut einer Studie, die im Mai dieses Jahres von Ipsos im Auftrag von PEGI in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien durchgeführt wurde, haben zwei von fünf befragten Familien Kinder, die Mikrotransaktionen in Spielen nutzen. Der Großteil dieser Eltern (acht von zehn) haben eine Vereinbarung mit ihren Kindern, was diese im Spiel ausgeben dürfen. Dies könne laut PEGI in verschiedener Form geschehen, wie etwa Fragen um Erlaubnis vor jedem Kauf (60 Prozent), monatliche Begrenzung für Ingame-Ausgaben (31 Prozent), Nutzung der Tools für elterliche Kontrolle (28 Prozent), Überwachung von Kreditkartenabrechnungen(25 Prozent) und Nutzung der Prepaid-Karten (20 Prozent). Nur zwei Prozent achten gar nicht darauf, was ihre Kinder in Spielen kaufen. Seitens PEGI-SA-Managing-Director Simon Little heißt es dazu:

Es ist ein wichtiger erster Schritt, die Eltern im Voraus auf die Existenz optionaler InGame-Käufe aufmerksam zu machen. PEGI wird diese Informationen nun zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung stellen, so dass Eltern entscheiden können, ob und wie sie die Ausgaben eines Kindes überwachen und/oder begrenzen wollen.

Da physische Verkäufe ein wichtiger Teil des Marktes sind, sei es wichtig gewesen, diese Lücke zu schließen, so Little weiter. Die Warnung soll Ende dieses Jahres eingeführt werden.