Below: 15 Minuten Gameplay von der PAX West

PC XOne

Der kanadische Indie-Entwickler Capybara Games hat während der diesjährigen PAX West in Seattle neue Spielszenen von seinem kommenden Top-Down-Roguelike-Adventure Below gezeigt. Das Spiel befindet sich bereits seit einer ganzen Weile in der Entwicklung und wurde erstmals im Rahmen der E3 2013 für PC und Konsolen-exklusiv für die Xbox One angekündigt.

Das neue Videomaterial, das über den YouTube-Kanal der US-Kollegen von IGN.com veröffentlicht wurde, zeigt den aktuellen Stand des Spiels. Ursprünglich wollte Microsoft den Titel vertreiben. Mittlerweile wird Capybara Games selbst als Publisher geführt. Auf der PAX East Anfang des Jahres versprachen die Entwickler den Titel noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher jedoch noch nicht.