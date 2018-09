Hitman 2: Jungle-Level im neuen Trailer

PC XOne PS4

In Hitman 2 (im E3-Anspielbericht) wird der kahlköpfige Auftragskiller mit dem Codenamen 47 bekannterweise diverse neue Schauplätze rund um die Welt besuchen. Unter anderem werden ihn seine Aufträge in die USA, nach Kolumbien, Indien, Neuseeland und an die Nordsee führen. Im Rahmen der PAX East 2018 in Seattle hat der Entwickler IO Interactive nun einen neuen Trailer präsentiert, der euch erstmals einen Blick auf den kolumbianischen Dschungel werfen lässt. Seitens des Publishers Warner Bros. Interactive Entertainment heißt es dazu:

Dieser neue Schauplatz wird die Spieler direkt in das Herz eines düsteren und gefährlichen südamerikanischen Regenwalds bringen, der dem Agent 47 eine ganz andere Kulisse für seine tödlichen Missionen bietet.

Die Macher versprechen eine lebendige, atmende Dschungelumgebung, in der hinter jeder Ecke die Gefahren lauern. „Kolumbien wird ein einzigartiges Spielerlebnis mit mehreren Wegen zum Erkunden, einer beispiellosen Spieltiefe und unzähligen Interaktionsmöglichkeiten für die Spieler sein“, heißt es in der Beschreibung. Hitman 2 wird ab dem 13. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.