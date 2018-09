Retrokompott Folge 73: Französische Spiele Teil 2

Die Folge 73 des Retro-Podcasts von Patrick Becher und Robin Lösch setzt das in der letzten Ausgabe begonnene Thema fort und stellt erneut Spiele französischer Firmen in den Mittelpunkt. Themenexperten sind wieder Robin und Oliver Lindau (GG-User v3to), die sich diesmal auf kleinere Entwickler konzentrieren. Den Themenabschluß bilden in der nächsten Ausgabe dann die französischen Publisher.

Die Folge ist länger als zehn Stunden, das ist unter anderem der Gamescom geschuldet: Patrick und Robin haben in der Retro-Halle viele Interviews, unter anderem mit René Meyer, geführt. Dazu gesellt sich eine neue Reihe: Andreas entführt Patrick und Robin in einem Rollenspiel nach Österreich. Und als wäre das noch nicht obskur genug, landen die beiden noch in ganz anderen Welten...

00.03.15 Retro Warm Up - Auf in eine neue Runde

00.43.55 Retro Facts - Das Thema: Französische Spiele Teil 2

02.35.15 Retro Mysteries mit Paul Kauts

03.05.09 Retro Talk: Interview mit Matt Phillips

03.25.32 Retro Play - Das Resume: Speedking (C64)

(C64) 03.33.08 Retro Play - Was sollen wir spielen? Master of the Lamps (C64)

(C64) 03.35.50 Retro Talk: Gamescom

07.02.22 Verlosung

07.07.36 Retro Talk: Super Zokker Day

07.36.37 Retro Talk: Review zu Stonekeep von Kordanor

07.55.26 Retro Talk: Jürgen über seinen CPC

08.03.51 Retro Talk: Ufo - Enemy Unknown Abschlussgespräch mit Derk und Selmar

Abschlussgespräch mit und 09.04.18 Retro Talk - Retro Stories 01: Willkommen in Wien

09.52.05 Retro Today - Retro Gegenwart

10.16.46 Retro Talk - Eure Stimme im Retrokompott

10.25.09 Retro Credits - Kurz vor Schluss

10.34.59 Abspann

Die nächste Aufzeichnung findet am 14. September ab 22:00 Uhr statt. Seid live dabei auf mixlr oder teilt eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mit.