PC XOne PS4

Strange Brigade ab 44,97 € bei Green Man Gaming kaufen.

Strange Brigade ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu Strange Brigade führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Strange Brigade

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 72

v. 100 Als Solo-Abenteurer fehlt es vor allem an einer KI-Begleitung, während man sich im Online-Vierer eine visuelle Individualisierung der Spielfiguren wünscht. Die Gegnerauswahl ist zwar vielfältig, mit Zombie-Variationen, Mumien und Minotauren eben auch nicht so richtig außergewöhnlich [...] Computer Bild Spiele - Nicht getestet* Gamona - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 82

v. 100 Das stimmige Artdesign, die Gegnervielfalt und der [...] hohe Wiederspielwert haben mir ebenfalls ausnahmslos gut gefallen, über die leicht angestaubte Technik kann ich dabei hinwegsehen. Schade nur, dass das Erlebnis für Solospieler nicht ansatzweise so spaßig ist wie im Koop. GIGA 7.0

v. 10 Auf die Story [...] musst du sowieso nicht achten und mit eigenen Witzen machen Kumpels sicherlich mehr Spaß als der Erzähler. Was dann noch bleibt, sind einige Stunden mit einem gut funktionierenden Koop-Shooter, der mit Rätseln, neuen Waffen und dem Horde-Modus motiviert. PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 76

v. 100 Strange Brigade erfindet das Koop-Game sicher nicht neu. Die groben Abläufe kennt ihr auch aus anderen Shootern dieser Art. Doch insgesamt packt Rebellion genug Neues und vor allem Andersartiges in die Formel, um euch auf eine äußerst charmante Weise zu unterhalten. GamersGlobal 7.5

v. 10 Auch, wenn Strange Brigade alleine schon viel Spaß macht, ist es selbst mit zufällig eingestiegenen Online-Mitstreitern noch ein gutes Stück besser. So oder so hat Rebellion einen richtig guten Shooter für all jene abgeliefert, die einfach mal sinnbefreit Monster zerschießen wollen.

Durchschnittswertung 7.5 *Zuletzt überprüft: 31.8.2018, 15:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.