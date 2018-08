God Wars - The Complete Legend ab sofort auf der Switch verfügbar

Switch

Der Publisher NIS America verkündet euch, dass das Rollenspiel God Wars - The Complete Legend ab sofort in Europa auf der Nintendo Switch für euch zur Verfügung steht. Das Spiel könnt ihr beispielsweise über den in den Quellen aufzufindenden Link für knapp 40 Euro bei Amazon bestellen.

Die Geschichte von God Wars - The Complete Legend berichtet von einem Land namens Mizuho, bestehend aus drei Nationen. Als ein Krieg entbrennt, brechen zusätzlich einige Naturkatastrophen wie Flut, Erdbeben und Vulkanausbrüche über die Ortschaften herein. Ein Opfer an die Götter durch die herrschende Königin soll dem Einhalt gebieten. Ihr rettet die zu opfernde Prinzessin während eines Aufstandes und flieht, um anschließend die Wahrheit hinter dem Vorgehen der Mutter aufzuklären. Neben der japanischen Geschichte wartet das taktische Spiel mit 14 spielbaren Charakteren aus mehr als 30 Klassen und dazu über 400 Fähigkeiten, über 250 Ausrüstungsgegenständen, über 100 Spiel-Stunden und der kompletten Geschichte von God Wars - Future Past, inklusive all seiner DLCs und Updates der Spiel-Mechaniken auf.