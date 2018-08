Shadow of the Tomb Raider: Ultimate Edition im Unboxing-Video

PC XOne PS4

Die US-Kollegen von IGN.com haben ein Unboxing-Video zur Ultimate Edition von Shadow of the Tomb Raider (Preview) veröffentlicht. Die rund 200 Euro teure Sammlerversion kommt in einer großen Box und umfasst neben dem Hauptspiel noch den digitalen Soundtrack, den Season Pass, zusätzliche Waffen und Outfits, eine Nachbildung von Laras Taschenlampe, einen Flaschenöffner in Form einer Kletteraxt, sowie als Highlight die Statue der jungen Archäologin.

Die Ultimate Edition soll bereits ausverkauft sein und kann somit höchstens noch bei eBay ergattert werden. Die Preise dort bewegen sich allerdings aktuell zwischen 400 und 750 Euro. Das Unboxing-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.