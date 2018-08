Xong: Bis zu 100 Euro Rabatt auf diverse Xbox-One-Bundles bei Amazon

XOne

Amazon und Microsoft haben eine neue Rabattaktion gestartet, bei der ihr spielerisch bis zu 100 Euro Rabatt auf ausgewählte Xbox-Bundles erhalten könnt. Dazu müsst ihr im Browsergame Xong alle vier Abschnitte überstehen – für jeden geschafften Level erhöht sich der Rabatt. Bei erfolgreichem Abschluss wird ein Code generiert, den ihr am Schluss des Bestellvorgangs auf Amazon.de einlösen könnt. Die Rabatte können bis zum 4. September erspielt und bis zum 9. September auf Amazon eingelöst werden. Mit dem maximal erspielten Rabatt könnt ihr euch die Xbox One X für 369,99 Euro oder aber ein Bundle mit der Xbox One S ab 149,99 Euro sichern.

Bei Xong handelt es sich um eine Mischung aus Sidescrollern wie R-Type und dem Klassiker Pong. Ziel des Spiels ist es, den Ball trotz gegnerischen Beschusses und verschiedener Hindernisse im Spiel zu halten.