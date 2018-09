PC iOS Linux MacOS

Mit Star Traders - Frontiers erweitern die Trese Brothers ihr bisher eher mobil-lastiges Portfolio um ein Weltraum-Rollenspiel für die Zielgruppe, die lieber am heimischen Rechner spielt. Ein hoher Freiheitsgrad in der Rollengestaltung eures Charakters, storygetriebene Quests sowie umfangreiche Möglichkeiten zum Konfigurieren des Spielerlebnis locken euch in die Tiefen des Star-Traders-Universums.

Beim Erkunden von Planeten wird eine Auswahl an Ereigniskarten gemischt. Eine davon werdet ihr ziehen.

Der Weltraum, unendliche Möglichkeiten

Zum Spielbeginn von Star Traders - Frontiers geht es erst mal ganz klassisch an die Charaktererstellung. Ihr wählt die Klasse eures Weltraumkapitäns (oder der Kapitänin), passt ihn (oder sie) optisch an und sucht euch eine aus neun Fraktionen aus. Danach steht euch entweder die vorgegeben Story-Karte oder auch das Spiel in einer zufällig generierten Galaxie zur Auswahl. Denn auch nach Wahl der Story-Karte weist euch Frontiers direkt darauf hin, dass ihr der Geschichte nicht folgen müsst, sondern auch sofort frei den Weltraum erkunden könnt.



Lasst ihr euch auf die Story ein, so wird euch diese in Cutscenes und Dialogen präsentiert, in denen ihr ganz rollenspieltypisch regelmäßig unterschiedliche Antworten auswählt. Wie zu erwarten ergeben sich die ersten Quests, die euch auch in die Spielmechaniken einführen. Diese laufen im Rahmen der fortschreitenden Zeit des Spiels ab. Der Termindruck ist aber sehr großzügig bemessen, so dass ihr euch auch beim Folgen der Hauptgeschichte zwischendurch frei austoben könnt.



Die Flüge zwischen den Systemen lassen Zeit verrinnen, führen aber auch ohne euren Einfluss zu regelmäßigen Ereignissen wie dem Durchqueren von Asteroidenfeldern. Davon seht ihr nicht viel, ihr werdet aber per Text über solche Ereignisse informiert und erfahrt, wie sie dank oder trotz den Einsatzes der Fähigkeiten eures Teams ausgegangen sind.

Jedes der Systeme enthält mehrere Planeten und Stationen verschiedener Fraktionen.

Crewmanagement und Weltraumgefechte

Die Zusammenstellung eurer Schiffsbesatzung hat in Star Traders - Frontiers einen Einfluss auf den Alltag im Spiel. Nicht nur, dass einzelne Crewmitglieder Planetenlandungen süffisant kommentieren. Auch meutern sie, wenn es mal nicht so gut läuft. Die diversen Planeten und Raumstationen dienen nicht nur zum Handeln, Nachfüllen von Treibstoff und der Reparatur des Schiffs, auch das regelmäßige Rekrutieren frischen Nachwuchses ist notwendig.



Der Teil eurer Mannschaft, der euch die Treue hält, sammelt Erfahrung und steigt dadurch für neue Fähigkeiten auf. Eure Offiziere, ein kleiner Teil der zum Start grob 20-köpfigen Besatzung, kann dabei sogar mehrer Spezialisierung erlernen, jeweils mit eigenen Fähigkeiten. Diese können euch unter anderem Vorteile im Schiffskampf verschaffen, der rundenbasiert auf einfacher taktischer Ebene ausgetragen wird. Ihr bewegt auf Wunsch euer Schiff vor oder zurück (für den Waffeneinsatz ist die Distanz ein wichtiger Faktor), feuert aus allen Rohren und setzt die besagten Fähigkeiten ein. Diese Zermürbungsgefechte dauern eine Weile. Durch die Option, zwischendurch das feindliche Schiff zu entern, kommt dennoch etwas Abwechslung rein.



Das Boarding sowie auch weitere Gefechte auf Personenebene werden ähnlich wie in Darkest Dungeon geführt. Vier eurer Leute, meist die Offiziere, können positionsabhängig Angriffe ausführen und Fertigkeiten einsetzen. Auch wenn eines eurer Crewmitglieder alle Lebenspunkte verliert, ist er nur verletzt. Dank Sabotageaktionen kann das Entern des Gegners im Raumkampf den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Volle Breitseite auf mittlere Distanz.

Fazit

Star Traders - Frontiers bietet ein vielschichtiges Weltraumabenteuer mit vielen Freiheiten. Ihr könnt frei das Universum durchstreifen, euch der ein oder anderen Fraktion anschließen, zum Freibeuter werden oder der Story folgen. Letztere ist interessant geschrieben, setzt aber Englischkenntnisse zum Lesen der vielen Texte voraus. Die Comicgrafik finde ich gelungen, das Interface ist meiner Meinung nach aber etwas gewöhnungsbedürftig. Die vielen Informationen haben bei mir zur regelmäßigen Suche nach der richtigen Zahl in einer der Bildschirmecken geführt. Insgesamt ist der Spielverlauf abwechslungsreich gestaltet, Star Traders braucht aber einige Zeit, um seine Spieltiefe zu entfalten.