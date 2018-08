Shadow of the Tomb Raider: Sound und Musik im neuen Entwicklervideo

PC XOne PS4

Eidos Montreal hat ein neues Entwicklervideo zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) online gestellt, das sich erstmals ausführlich dem Sound und der Musik im Spiel widmet. Um eine atmosphärische Geräuschkulisse im Spiel zu erzeugen, hat der Audio Director Rob Bridgett mit Brian D'Oliveira einen echten Experten für südamerikanische Klänge angeheuert.

Für seine Kompositionen griff D'Oliveira auf zahlreiche exotische Musikinstrumente zurück, die er während seiner „Instrumentenjagd“ in Mexiko beschaffte, darunter die Todespfeife - einen aztekischen Tonschädel, der einen Sound, ähnlich einem menschlichen Schrei, erzeugt.

Das Deutsch untertitelte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.