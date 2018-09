Anthem: Erzählweise könnte auch in anderen Spielen Anwendung finden

PC XOne PS4

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Biowares Lead Producer Michael Gamble hat in einem Interview mit VG 24/7 über die Erzählstruktur im kommenden Online-Shooter Anthem (im gamescom-Anspielbericht) gesprochen. Dabei drückte er seine Hoffnung aus, dass diese Art der Geschichtserzählung auch in zukünftigen Dragon-Age- und Mass-Effect-Spielen Anwendung finden wird.

In Anthem gehören die persönlichen Geschichten zum „Live-Service“ und werden im als Hub fungierenden Fort Tarsis erzählt, während der Fokus in der offenen Spielwelt mehr auf gemeinsames „Schießen und Plündern“ gelegt wird. In Tarsis können die Spieler mit diversen Charakteren interagieren, verschiedene Geschichtsstränge verfolgen und Entscheidungen treffen, dich sich auf die Beziehungen mit anderen Charakteren auswirken. Dabei soll dem Spieler eine Bioware-typische Rollenspiel-Erfahrung geboten werden.

Auch gemeinsame Mission für die offene Welt werden in Tarsis angenommen. Diese können sich teilweise auch auf die Hauptgeschichte beziehen. Allerdings wird sich die Story nicht weiterentwickeln, bis man nach Tarsis zurückkehrt. Diese Erzählstruktur macht es den Entwicklern einfacher, nach dem Release des Spiels über Monate und Jahre hinweg neue Geschichten, Erzählstränge und Charaktere zu erschaffen und ins Spiel zu bringen.

Vor Anthem habe man ein Spiel veröffentlicht, das eine Geschichte über eine Reihe von Charakteren erzählte und später wurden dann mit DLCs noch weitere einzigartige Geschichten hinzugefügt, erklärt Gamble. Nach Anthem habe man nun die Möglichkeit die Story für bestimmte Charaktere zu erweitern, oder auch neue Aufgaben zu implementieren, nachdem bestimmte Dinge sich im Spiel ereignet haben, was die Beziehung zu Charakteren, die Charaktere selbst, sowie die Art von Missionen für bestimmte Figuren verändern könnte. Man könnte auch einfach neue Agenten und Charaktere ins Spiel bringen. „Wir können all das machen und Anthem gibt uns die nötigen Werkzeuge, um es umzusetzen“, so Gamble.