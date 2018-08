Battlefield V: Release-Verschiebung auf den 20. November

PC XOne PS4

Electronic Arts gab heute bekannt, dass der Release von Battlefield V vom 19. Oktober auf den 20. November 2018 verschoben wird.

Als maßgebende Gründe für die einmonatige Verzögerung führt DICE General Manager Oskar Gabrielson in einem offiziellen Statement auf, dass das Entwickler-Team bereits in der Closed-Alpha und bei den Showcases im Rahmen der E3 und gamescom wichtige Spieler-Rückmeldungen, beispielsweise zum Squad-System oder dem Waffenhandling, gesammelt und

bereits umgesetzt hat. Mit der kommenden Open-Beta-Phase von Battlefield V, die nächste Woche am 6. September startet, rechnet das Studio mit weiterem, wichtigen Feedback seitens der Spielerschaft.

Deshalb habe sich DICE entschlossen, mit der zusätzlichen Zeit weitere Änderungen am Core-Gameplay des Titels vorzunehmen, um sicherzustellen, dass der Live-Service "Tides of War" sein volles Potenzial innerhalb der Multiplayer-Community ausschöpfen kann.