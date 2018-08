Steam-Midweek-Madness: Far-Cry-Sale, Tripwire-Publisher-Aktion & mehr

Steam bietet diese Woche im Rahmen seines Midweek-Madness-Programms spiele aus dem Far-Cry-Franchise zu reduzierten Preisen an. Darüber hinaus gibt es Rabatte auf die Titel aus dem Portfolio des Publishers Tripwire Interactive, wie Killing Floor 2, Road Redemption und Rising Storm 2 - Vietnam. Zudem bekommt ihr Preisnachlässe auf weitere Titel, darunter Depth, For the King und Rocket League (im User-Artikel). Als Tagesangebot könnt ihr Furi günstiger erwerben. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):