Persona 5 - Dancing in Starlight: Neuer Teaser-Trailer veröffentlicht

PS4 PSVita

Seit der Gamescom gibt es einen neuen Trailer zu den Tanzspielen Persona 3 - Dancing in Moonlight und Persona 5 - Dancing in Starlight. Beide Spiele und einen Download-Code für Persona 4 - Dancing all Night könnt ihr beispielsweise in Form einer Collectors-Edition in Europa am 4. Dezember auf der PlayStation 4 und PlayStation Vita erwerben.

In beiden Casual Games von Atlus tanzt ihr zu einem Soundtrack und müsst die richtigen Knöpfe zur rechten Zeit betätigen. Neben der Band Jazztronik könnt ihr weitere 25 Lieder freischalten. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade erschweren euch den Erfolg, während ihr bei guter Ausführung mit eurem Charakter den den Fever-Mode auslöst. Eure Lieblingskombination an Tänzern dürft ihr selbst zusammenstellen, zwischen englischen und japanischen Voiceovers wählen, eine Beziehung zur Spielfigur (mit unterschiedlichen Mini-Events und freischaltbaren Belohnungen) aufbauen und durch weitere „Tanzerfahrungen“ Kostüme freischalten.