Dying Light: Bad Blood am Wochenende für alle anspielbar

PC

An diesem Wochenende wird ein offener Playtest für den Battle-Royale-Titel Dying Light: Bad Blood (im Gamescom-Video) stattfinden. Am 1. und 2. September hat ihr die Chance, Techlands Spin-Off zur Zombie-Meuchel-Serie anzuspielen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Account auf der offiziellen Seite anzulegen, und ihr seid dabei. Später im September startet dann der Early Access des Spiels, um Zugang zu diesem zu haben, müsst ihr ein Found Pack erwerben, sobald das "Brutal Royale" final veröffentlicht wird, ist es Free to play.

In Dying Light: Bad Blood treten zwölf Spieler gegeneinander an, also deutlich weniger als bei den Genre-Platzhirschen Playerunknown's Battlegrounds und Fortnite. Dafür tummeln sich auf der Karte einige Zombies, die euch am Ernten von Blutpaketen hindern wollen. Die braucht ihr allerdings, um am Ende in den Fluchthubschrauber gelassen zu werden.