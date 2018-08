Spieleveteranen-Podcast 126: The Bard's Tale

Willkommen zurück in Skara Brae! Interplays 1985-Rollenspiel The Bard’s Tale kehrt im neuen Remaster-Gewand zurück. Grund genug für die Spieleveteranen, sich die Bardenkehlen anzufeuchten und mit gezückter Fackel den Weinkeller zu betreten. Wir tauschen mit Gastveteran Michael "Stallion" Hengst Erinnerungen an die legendär harte C64-Version aus und diskutieren die Änderungen bei der Neuauflage. Im Dungeon haben wir prompt ein paar alte Zeitschriften erbeutet, in denen wir nachblättern, was Computerspieler vor 10, 20 und 30 Jahren bewegt hat.

0:00:57 News & Smalltalk

0:01:41 Michael Hengst greift zum Feuerhorn, um die Party für The Bard’s Tale zu verstärken. Der Gastveteran hat noch lebhafte Erinnerungen an sein erstes Original und erzählt auch, was er auf der Gamescom getrieben hat.

0:10:28 Gemischte News: Jagged Alliance Rage angekündigt, Lizardcube entwickelt eine Fortsetzung zu Streets of Rage , Mega-Drive-Spiel Hardcore von DICE wird ausgegraben, offizielles Fallout -Kochbuch angekündigt (vom Spielerezept-Blog Pixelated Provisions) – und es wird Geld für Starflight 3 gesammelt.

angekündigt, Lizardcube entwickelt eine Fortsetzung zu , Mega-Drive-Spiel von DICE wird ausgegraben, offizielles -Kochbuch angekündigt (vom Spielerezept-Blog Pixelated Provisions) – und es wird Geld für gesammelt. 0:28:38 Was haben wir zuletzt gespielt? Ys 8 - Lacrimosa of Dana , Octopath Traveler , die Beta von The Bard’s Tale 4 und Hearthstones neuen Solo-Puzzlemodus.

- , , die Beta von und neuen Solo-Puzzlemodus. 0:39:40 Was haben Nicht-Unterstützer bei Episode 125 versäumt? Unter anderem Sam’s Journey und Incubation-Schöpfer Andreas Nitsche.

0:40:43 Das (neue) alte Spiel: The Bard’s Tale

0:41:04 Interplays klassische Rollenspiel-Trilogie wird neu aufgelegt. Der erste Teil ist bereits erhältlich und wurde fleißig von unseren Dungeon-Veteranen gespielt.

0:53:16 Die Remaster-Version hat eine Reihe willkommener Komfortverbesserungen, ist aber immer noch herzhaft schwer. Sie bewahrt die Spielspaß-Quintessenz des klassischen Dungeon Crawlers.

1:06:51 Positives Veteranen-Fazit: Dank der gelungenen Remaster-Version macht The Bard’s Tale auch heute noch erstaunlich viel Spaß.

1:14:59 Ein kurzer Blick auf die Entwicklungsgeschichte: Interplays Wizardry -Konkurrent hatte ursprünglich den Arbeitstitel Shadow Snare.

-Konkurrent hatte ursprünglich den Arbeitstitel Shadow Snare. 1:29:06 Was sagten damals die Fachzeitschriften zu The Bard’s Tale?

1:34:23 Zeitreise: August 2008, 1998, 1988

1:35:49 PC Games 9/2008, u.a. mit Der Herr der Ringe: Conquest , Diablo 3 , PC-Rettung auf der Gamescom und dem "Retro-Trend".

, , PC-Rettung auf der Gamescom und dem "Retro-Trend". 1:45:28 GameStar 9/1998 und PC Player 9/1998, u.a. mit Dune 2000 und M.A.X. 2 .

und . 2:16:40 Happy Computer 9/1988 und Power Play 6, u.a. mit Zak McKracken, Starglider 2, Katakis C64 und der Konsole PC-Engine.

