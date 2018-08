Sekiro: From Software über Tenchu und Partnerschaft mit Activision

PC XOne PS4

Das kommende Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice sollte ursprünglich ein neuer Teil der Tenchu-Serie werden. Warum sich das Studio am Ende dagegen entschied, hat From Softwares Community Manager Yasuhiro Kitao in einem Interview mit Games Industry verraten.

Wie er erklärte, wollte das Team etwas anderes als ein weiteres Dark Souls erschaffen und war an einem japanischen Setting interessiert. „Wir sind also in Richtung Shinobi und Ninja gegangen und Tenchu war natürlich die Marke mit diesem Hintergrund. Das war der ursprüngliche Antrieb für dieses Projekt“, so der Macher. Am Ende habe sich das Projekt jedoch in eine ganz eigene Richtung entwickelt, weshalb man sich für eine neue Marke entschied.

Kitao verriet auch, weshalb From Software Activision als den Publisher für das Spiel auserwählt hat. Wie er erklärte, habe das Studio den Vorschlag verschiedenen Unternehmen unterbreitet, da man nicht die Kapazitäten hatte, den Titel selbst außerhalb des asiatischen Marktes und Japan zu verbreiten. Activision sei unter denjenigen gewesen, die Interesse zeigten. „Sie waren von der Idee und dem Projekt gleich von Beginn an begeistert und haben unsere Vision respektiert. Im Laufe der Entwicklung haben sie uns zudem mit User-Tests und Feedback versorgt, um die wir uns selbst nicht hätten kümmern können und das war recht hilfreich.“

Laut Activisions Producer Robert Conkey war die Zusage für die Zusammenarbeit mit den Entwicklern eine Selbstverständlichkeit: „Wenn From Software an deine Tür klopft und sagt: ‚Hey wollen wir ein Spiel zusammen machen?‘, dann kann es nur eine Antwort geben, stimmts?“ In die Entwicklung mischt sich der Publisher nicht ein, wie Studio-President Hidetaka Miyazaki versichert. „Um alles, was nach dem Startbildschirm passiert, kümmern wir uns selbst“.