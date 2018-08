Shadow of the Tomb Raider: TV-Spot und Trailer zu den Grabkammern

PC XOne PS4

Mit einem neuen TV-Spot macht Square Enix auf den näher rückenden Release von Shadow of the Tomb Raider (Preview) aufmerksam. Der 60 Sekunden kurze Clip wartet mit einigen schicken Actionszenen auf und wurde mit den Klängen des Songs „White Flag“ von der britischen Alternative- und Electronic-Musikerin Sarah Grace McLaughlin, alias Bishop Briggs untermalt.

Darüber hinaus setzen die Macher ihre Trailer-Serie mit einem weiteren kurzen Clip fort, das sich diesmal auf die umfangreiche und mit Rätseln und Fallen gespickte Grabkammern im Spiel fokussiert, die Lara auf ihrem neuen Abenteuer durch Mittel- und Südamerika erkunden wird. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Shadow of the Tomb Raider wird in knapp zweieinhalb Wochen, am 14. September, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.