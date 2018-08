Onimusha - Warlords: HD-Version des PS2-Klassikers angekündigt

PC Switch XOne PS4 andere

Der PS2-Klassiker Onimusha - Warlords wird am 15. Januar des kommenden Jahres in einer HD-Version für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Das Action-Adventure wird hierzulande ausschließlich digital zum Preis von 19,99 Euro angeboten. Für die Umsetzung verspricht das Entwicklerteam von Capcom eine verbesserte HD-Grafik, Breitbild-Funktion, Analogstick-Unterstützung und einen neuen Soundtrack zu liefern. Für Spieler, die nur die Story genießen wollen, wird zudem ein leichter Schwierigkeitsgrad zur Auswahl stehen.

Die Geschichte von Onimusha - Warlords dreht sich um das Abenteuer des Samurai Samanosuke Akechi und der Ninja-Kämpferin Kaede. Gemeinsam versuchen sie die Prinzessin Yuki vor einer Legion mysteriöser Dämonen zu retten, die in ihre Burg Inabayama eingefallen sind. Auf ihrer Rettungsmission müssen sich die beiden Helden durch die Burg kämpfen, während sie es mit den Dienern des bösen Herren Nobunaga Oda zu tun bekommen. „Mit Schwertkampf, dem magischen Oni-Handschuh und jeder Menge zu lösender Rätsel fordert Onimusha - Warlords Geschick, Kreativität und Verstand der Spieler heraus, wenn sie sich den dämonischen Gegnern entgegenstellen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Capcom. Einen ersten Eindruck von Onimusha - Warlords in HD könnt ihr in dem Trailer unterhalb dieser Zeilen bekommen.