Spider-Man: Entwicklervideo zu Animationen und Infos zum ersten DLC

PS4

Insomniac Games hat ein neues Entwicklervideo zum kommenden Action-Adventure Spider-Man (Preview) veröffentlicht. In diesem kommen Studios Animation Director Bobby Coddington, Art Director Jacinda Chew und Creative Director Bryan Intihar, sowie Marvel Games' Senior Producer und Project Lead Eric Monacelli zu Wort, um über die Entstehung und Bedeutung der Zwischensequenzen im Spiel zu sprechen. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Darüber hinaus hat Insomniac Games’ Community Director James Stevenson auf dem offiziellen Playstation Blog Details zum dreiteiligen DLC-Paket Die Stadt, die niemals schläft für Spider-Man verraten. Bereits im Hauptspiel wird Spider-Man auf Indizien stoßen, dass Felicia Hardy, alias Black Cat, wieder nach New York zurückgekehrt ist. Dabei hinterlässt sie überall in der Stadt verstreute Hinweise, um Spider-Man an der Nase herumzuführen. Die erste Begegnung mit der Black Cat werdet ihr im ersten DLC Der Raubüberfall haben, der ab dem 23. Oktober erhältlich sein wird. Die Entwickler versprechen neue Missionen, Herausforderungen und neue Gegnergruppen, sowie drei zusätzliche Anzüge für Spider-Man zu liefern.

Die beiden anderen DLCs werden Revierkämpfe und Silver Lining heißen und im November und Dezember dieses Jahres erscheinen. Konkrete Termine für diese gibt es noch nicht. Spider-Man wird in der kommenden Woche, am 7. September, exklusiv für die PS4 erhältlich sein.