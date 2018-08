Xbox Live: Games with Gold im September mit Prison Architect und mehr

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat auf seinem Blog die Games with Gold für September bekannt gegeben. Abonnenten können sich im kommenden Monat auf das Strategie-Aufbauspiel Prison Architect und das Shoot-em-up Livelock für die Xbox One, sowie das Action-Adventure Lego Star Wars 3 - The Clone Wars (Testnote: 8.0) und Sega Vintage Collection - Monster World freuen. Nachfolgend alle Termine im Überblick:

Xbox One

Prison Architect - Xbox One Edition - 1. bis 30 September 2018

- 1. bis 30 September 2018 Livelock - 16. September bis 15. Oktober 2018

Xbox 360