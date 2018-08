Driveclub: Director arbeitet ab sofort für Slightly Mad Studios

PS4

Paul Rustchynsky, der ehemalige Game Director hinter Driveclub (Testnote: 7.5) und zuletzt Onrush (Testnote: 6.0), hat sich Slightly Mad Studios, dem Entwicklerteam hinter Project Cars 2 (Testnote: 9.0), angeschlossen. Dies gab er kürzlich selbst via Twitter bekannt. „Heute beginnt mein neues Abenteuer bei Slightly Mad Studios“, schreibt Rustchynsky auf seinem Account. Wie er verrät, wird er dort als Game Director an einem nicht näher genannten Projekt arbeiten. „Ich kann es kaum abwarten, euch darüber zu erzählen, was kommen wird“, heißt es in dem Tweet.

Rustchynsky hat sich nach der Schließung von Evolution Studios im Jahre 2016 durch Sony gemeinsam mit dem Großteil des Teams Codemasters angeschlossen, wo er als Game Director im neuen Studio „Codemasters Evolution“ an Onrush arbeitete. Nach desaströsen Verkäufen des Arcade-Racers (in Großbritannien wurden lediglich rund 1.000 Exemplare in der Release-Woche im Handel verkauft) entließ Codemasters im Juli dieses Jahres die Führungskräfte und zahlreiche andere Mitarbeiter der im britischen Runcorn ansässigen Zweigstelle.