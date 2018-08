WoW: Battle for Azeroth: Day-One-Verkauf übertrifft bisherige Addons

PC MacOS

Blizzard hat mit seiner neuen World of Warcraft-Erweiterung Battle for Azeroth einen neuen Day-One-Verkaufsrekord innerhalb des Franchises aufgestellt. Wie der kalifornische Spielehersteller jüngst bekannt gab, wurden am Release-Tag mehr als 3,4 Millionen Verkäufe registriert. Damit wurden alle sechs bisherigen Erweiterungen, inklusive World of Warcraft: Legion (Testnote: 9.0), übertroffen. Letztere verkaufte sich am Launch-Tag 3,3 Millionen Mal.

Unklar bleibt dabei, ob Blizzard bei der Zahl auch die Vorverkäufe berücksichtigt, die bereits Monate vor der eigentlichen Veröffentlichung gestartet wurden. Hierzulande ist World of Warcraft: Battle for Azeroth seit dem 14. August 2018 digital und im Handel erhältlich.