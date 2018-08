Darauf freut sich die Redaktion im... September 2018

Sechs GamersGlobal-Mitstreiter verraten, auf welche Filme/Serien, Brett-/Videospiele sowie sonstigen Dinge oder Ereignisse sie sich freuen. Ihr dürft sie gerne per Comment an Versäumnisse erinnern!

Jörg Langer

Dennis Hilla

Christoph Vent

Benjamin Braun

Thomas Schmitz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich freue mich auf die längst erschienene zweite Staffel von, die erste war ziemlich gut – so muss Science Fiction! – und die zweite fängt noch genialer an. Außerdem habe ich den Fehler gemacht, auf Netflix in die-Dokuserie von Ken Burns über den Vietnamkrieg reinzusehen. Weil: Will ich bingegucken! Es gibt zwar auch etliche Herzschmerz-Passagen (wenn minutenlang eine nette amerikanische Familie vorgestellt wird, Briefe aus Vietname vorgelesen werden, und dann ist der Sohn halt tot), aber mir scheint das alles sehr fundiert zu sein, angefangen beim Indochina-Krieg der Franzosen um Vietnam. Alle vier Kriegsparteien und auch Zivilisten kommen zu Wort, es gibt tonnenweise Originalaufnahmen, wirklich beeindruckend. Jede der zehn Folgen ist gut 90 Minuten lang.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich versuche mich mit der Familie gerade am „strategischen Würfelspiel“und werde im Gefallensfalle den Jörgs-Spielemonat-Lesern bald Näheres berichten. An Neuererscheiungen Im September könnte michansprechen, und auchbekommt sicher seine SdK-Chance. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja eine zweite Season zu einem gewissen-Letsplay?[SONSTIGES] Die, vier weitere Fotoreportagen und die Drehs zu neun weiteren Folgen der(das 16. Video, also die Behind-the-Scenes-Folge, entsteht ja quasi „nebenher“) werden meine zweite Septemberhälfte bestimmen.[FILME/SERIEN] Irgendwie hinke ich mit all meinen Plänen hinterher.noch nicht durch, neue Staffelnoch nicht gesehen. Folglich werde ich das im September angehen. Die nötige Zeit sollte ich dafür nun wirklich haben, nachdem meine Dame und ich in der siebten und somit letzten Seasonangekommen sind.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im September gibt es für mich nur einen Titel, auf den ich mich so richtig freue:! Nach meiner Anspielsession auf der Gamescom bin ich richtig hibbelig auf Spideys neues Abenteuer, es scheint sich fantastisch zu spielen und nach so vielen Jahren endlich mal eine richtig gute Umsetzung mit dem Netzschwinger in der Hauptrolle zu sein. Eine eigens für den PS4-Exclusive geschriebene Story, sowie zahlreiche bekannte Bösewichte tun ihr Übriges, um mich richtig heiß auf die Verbrecherjagd in Manhattan zu machen.[SONSTIGES] Eine Woche Kroatien: Das Handy bleibt die meiste Zeit im Zimmer liegen, einfach mal entschleunigen und möglichst wenig von der Außenwelt mitkriegen. In vergangenen Urlauben hat diese Taktik schon spitze funktioniert, warum also etwas daran ändern? Vor einem Problem stehe ich allerdings noch: Ich will mir eigentlich aus jedem Besuch eines fremden Landes ein permanentes Souvenir unter die Haut setzen lassen. Nur was, das ist dann immer die Frage. Vorschläge nehme ich entgegen, behalte mir aber vor, sie zu ignorieren.[FILME/SERIEN] Ich konzentriere mich mal wieder vor allem auf Serien. Vor wenigen Wochen lief auf Sky, noch vor der Netflix-Ausstrahlung, die siebte Staffel von(parallel dazu startete auch schon die achte Season). Die Folgen schlummern nun auf meiner Festplatte und warten nur darauf, verschlungen zu werden. Außerdem hatte ich im letzten Monat gar nichtauf dem Plan, das auf dem Roman der Gone-Girl-Autorin Gillian Flynn basiert. Die Trailer sehen spannend aus.[SPIELE/BRETTSPIELE] Okay, das Sommerloch ist definitiv überwunden. Mitdürfte der erste richtig große Kracher anstehen. Von dem Spiel erhoffe ich mir nicht nur wegen der Vorlage viel, sondern auch, weil ich schon Sunset Overdrive von Insomniac großartig fand. Nur eine Woche später erscheint außerdem. Nach der letzten Preview kann ich es kaum erwarten, endlich die Testfassung in die Hände zu kriegen.[SONSTIGES] Haltet mich ruhig für verrückt, aber irgendwie freue ich mich dann jedes Jahr doch wieder auf den Start des Oktoberfests. Ist halt so ein bisschen wie Karneval (mit dem kann ich übrigens so wirklich nichts anfangen), und spätestens nach den zwei Wochen ist es dann auch wieder gut. Aber abends auf ein oder zwei Bierchen mal eines der kleineren Zelte aufzusuchen, gehört für mich zu München dazu.[FILME/ SERIEN]startet zwar bereits am 31. August auf Amazon Instant Video, wird mich aber entsprechend vor allem im September beschäftigen. Ich befürchte zwar, dass die Umsetzung in Richtung der Filme von Michael Bay gehen könnte (womit ich nicht per se sagen will, dass ich die nicht mag), aber nachdem der größte Teil der Amazon Originals was taugte, hält sich meine Sorge in Grenzen. Außerdem werde ich endlich malanfangen, und die jüngste Staffel vonmöchte ich keinesfalls noch einen weiteren Monat aufschieben. Hach, so viel zu gucken, so wenig Zeit…[SPIELE/ BRETTSPIELE] Als Superhelden-Fan fängt der September durchmit einem potenziellen Highlight an. Wenn dieser Text veröffentlicht wird, habe ich das Spiel übrigens möglicherweise längst durch. Am meisten freue ich mich allerdings auf die zweite Staffel von. Die erste Staffel war sicherlich nicht perfekt, aber sie ist mir nicht grundlos besser in Erinnerung geblieben als beinahe alles, was Telltale Games in den letzten Jahren veröffentlicht hat.[SONSTIGES] Ich freue mich darauf, dassim September doch noch erkennt, dass er seinen Posten als Bundestrainer aufgeben sollte – vier Jahre nach dem richtigen Zeitpunkt, nämlich den Sieg bei der WM 2014, könnte diese Erkenntnis mal reifen.[FILME/SERIEN] An Neuerscheinungen reizt mich besonders die dritte Staffel von, einer Serie über eine kriminelle Familie, angeführt von einer resoluten Matriacharin. Ansonsten möchte ich endlich malundgucken und werde mich weiter an der Arroganz vonerfreuen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich reicht es, ein Spiel zu nennen: Ende September erscheint, das ich bestimmt wieder exzessiv spielen werde (wenn PES 19 nicht die besseren Durchschnittswertungen erhält). Ansonsten reizen mich natürlich das Rollenspielund die zweite Staffel von[SONSTIGES] Zwei Alben der Indie-Folk-Bandnenne ich schon mein eigen. Da ist die Chance groß, dass auch ihr fünftes Studioalbumgefallen könnte. Zumindest neugierig bin ich auch auf, bestehend aus neun Homerecording-Aufnahmen, die anlässlich des 60. Geburtstages vonveröffentlicht werden.[FILME/SERIEN] Der Kino-Monat September lässt mich kalt. Einziglacht mich an. Aber auf den Film kann ich auch noch eine Weile warten. Beim Stream-Release wäre dann auch mein Sohnemann am Start. Wenn Kino, dann hole ich vielleichtnachholen. Die zweite Staffel vonsteht aber auch noch an.[SPIELE/BRETTSPIELE]ist noch warm und wird sicherlich auch im September viel Zeit verschlingen. Ein "wenig" Zeit muss ich mir aber auch unbedingt fürfreischaufeln. Die letztjährige Ausgabe hatte ich mir aufgrund der unverschämten Mikrotransaktionen geschenkt. Jetzt bin ich heiß auf den neuen Teil! Ach man, undundkommen ja auch noch. Azeroth, ich habe ein Problem![SONSTIGES] Im September steht mein Geburtstag an, samt Familienbesuch aus der alten Heimat. Das wird toll! Ansonsten ist nicht viel geplant. Wenn ich mir die Spiele-Releases anschaue, ist das aber auch gut so.