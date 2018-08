Halo - The Master Chief Collection: 73 GB großes Update veröffentlicht

XOne

Halo - The Master Chief Collection ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat die Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) mit einem riesigen Update bedacht. Insgesamt 73 GB an Daten müsst ihr herunterladen. Mit der Aktualisierung werden zahlreiche Änderungen und Verbesserungen in die Spiele implementiert.

So bietet das Update unter anderem Optimierungen für die Xbox One X, wie HDR, 60 FPS und 4K (Ultra-HD) sowie schnellere Ladezeiten, verbessertes Matchmaking, verschiedene Sprachoptionen, Offline-LAN-Unterstützung, optimierte Benutzeroberflächen und Intelligent-Delivery-System, mit dem Spieler selbst bestimmen können, welche Inhalte sie installieren möchten. Dabei stehen zum Beginn der Installation verschiedene Optionen zur Verfügung:

Halo - Combat Evolved : Kampagne und Multiplayer

: Kampagne und Multiplayer Halo 2 : Kampagne und Multiplayer (mit Inhalten aus Anniversary und Classic)

: Kampagne und Multiplayer (mit Inhalten aus Anniversary und Classic) Halo 3 : Kampagne und Multiplayer (inklusive Forge)

: Kampagne und Multiplayer (inklusive Forge) Halo 4: Kampagne und Multiplayer (inklusive Spartan Ops und Forge)

Patchnotes und weitere Details könnt ihr dem Eintrag auf der offiziellen Homepage entnehmen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben. Ab dem kommenden Samstag, den 1. September 2018, wird die Master Chief Collection auch im Xbox Game Pass spielbar sein.