Chasm: Entwickler teasert Umsetzung für die Switch an

PC PS4 PSVita Linux MacOS

Der Retro-Plattformer Chasm (Testnote: 6.0) wird offenbar in naher Zukunft für die Switch erscheinen. Dies hat das verantwortliche Studio Bit Kid zum Beginn der Woche via Twitter angedeutet. So haben die Macher ein Bild auf dem offiziellen Account des Spiels veröffentlicht, das den Arbeitstisch des ehemaligen Nintendo-Indie-Game-Gurus Dan Adelman zeigt. Auf dem Tisch ist Nintendos Hybridkonsole zu sehen, auf der offenbar der Titel läuft.

Wann Chasm genau für die Switch erhältlich sein wird, ließ das Studio vorerst offen. Das Spiel wurde im Jahre 2013 mit knapp 192.000 US-Dollar erfolgreich über Crowdfunding finanziert und ist seit Juli dieses Jahres für Windows, Mac, Linux, PS4 und PS4-Vita erhältlich