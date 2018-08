Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country: Neuer Storytrailer

Switch

Nintendo of America hat einen neuen Storytrailer über die kommende Erweiterung zu Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) veröffentlicht. Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country spielt ungefähr 500 Jahre vor den Geschehnissen des Hauptspiels.

In dem Rollenspiel erlebt Ihr die Geschichte um Jin und den Untergang seiner Heimat, des Titanen Torna. Das neue Kampfsystem lässt Euch sowohl Meister wie auch Klingen steuern. Erkundet außerdem einen neuen Titanen, das namensgebende Königreich Torna. Besitzer des Season Pass können Torna - The Golden Country ab 14.9.2018 herunterladen. Wer den Season Pass noch nicht sein Eigen nennt, kann ab dem 21.9. 2018 zur Boxversion der Erweiterung im Einzelhandel greifen. Das Hauptspiel Xenoblade Chronicles 2 ist in dieser Boxversion nicht enthalten, sie enthält aber auch einen Download-Code für den Xenoblade Chronicles 2-Erweiterungspass.