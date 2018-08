Streets of Rage 4: Etwa 24 Jahre nach Teil 3 offiziell mit Trailer angekündigt

XOne PS4

Mit Streets of Rage veröffentlichte Sega im Jahr 1991 den ersten Teil der gleichnamigen Beat-'em-up-Reihe, dem ein Jahr später Streets of Rage 2 und im Jahr 1994 schließlich Streets of Rage 3 folgten. Heute – und somit etwa 24 Jahre nach dem dritten Teil – wurde bekanntgegeben, dass sich eine weitere Fortsetzung der „legendären“ Prügelspiel-Serie in der Entwicklung befindet.

Für die Realisierung von Streets of Rage 4 sind die beiden Studios Lizardcube (Wonder Boy - The Dragon's Trap im Arcade-Check) und Guard Crush Games verantwortlich. Herausgegeben wird der Titel von Dotemu (unter anderem Windjammers 1 und 2).

Erwarten sollen euch in der „brandneuen Fortsetzung“ unter anderem handgezeichnete Bilder, eine neue Geschichte und neue Mechaniken sowie Gameplay, das „auf der klassischen Trilogie aufbaut“. Darüber hinaus wird mit einem „Spießrutenlauf aus gefährlichen Etappen mit einem ernsten Kriminalitätsproblem“ geworben – was genau damit gemeint ist, wird sich zeigen. Spielen könnt ihr Streets of Rage 4 entweder allein oder im Koop-Modus.

Für wann die Veröffentlichung des kommenden Teils der Reihe geplant ist, wurde bislang nicht preisgegeben, was ebenso auf die unterstützten Plattformen zutrifft. Da Windjammers 2 vom gleichen Publisher jedoch für PC und Switch erscheint, kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest nicht ausgeschlossen werden, das dies auch für Streets of Rage 4 zutreffen wird.

Der abschließende Ankündigungstrailer stellt euch mit Axel Stone und Blaze Fielding zwei der Charaktere vor – auch anhand sehr kurzer Spielszenen –, darüber hinaus wurden sechs erste Screenshots veröffentlicht.