Call of Duty - Black Ops 4: Trailer stellt Features der PC-Version vor

Mit einem neuen Trailer zum kommenden Call of Duty - Black Ops 4 möchten euch Activision und Treyarch die PC-Version des rein auf Multiplayer ausgelegten Titels schmackhaft machen. Im actionreich geschnittenen Clip, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt haben, werden euch die besonderen Features der laut Hersteller für PC optimierten Version kurz vorgestellt.

So soll der kommende Egoshooter auf dem heimischen Rechenknecht unter anderem mit einer unlimitierten Framerate, hochauflösenden 4K-Grafiken, einer umfangreich anpassbaren Steuerung sowie diversen Gameplay-Optimierungen punkten. Treyarch möchte anhand der beschriebenen Merkmale sicherstellen, dass ihr mit der PC-Fassung des Titels das beste Spielerlebnis erhaltet.

Call of Duty - Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober dieses Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One.