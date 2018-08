PC XOne PS4

Die Messe ist gelaufen, die Redakteure sind müde, die Akkus leer. Zu müde und zu leer, um euch heute einen Montagmorgen-Podcast zu servieren? Natürlich nicht!

Eventuell habt ihr es ganz am Rande mitbekommen, letzte Woche fand da so eine kleine Messe in Köln statt...Okay, genug der Späße, die Gamescom 2018 ist gelaufen und Dennis und Christoph sind wieder heil in Haar-Salmdorf angekommen. Aller Müdigkeit zum Trotz haben sie sich vor das Podcast-Mikrofon begeben und rekapitulieren ihre Erlebnisse, beantworten Fragen und liefern die Vorschau. Alle Themen könnt ihr in der folgenden Übersicht finden:

00:32 Schönen guten Morgen zur Post-Gamescom-Woche

01:22 Das Thema der Woche: Dennis und Christoph rekapitulieren die Gamescom 2018. Welche Spiele würden sie mit nach Hause nehmen, was waren ihre Highlights und wie bewerten sie die Woche ganz allgemein?

Welche Spiele würden sie mit nach Hause nehmen, was waren ihre Highlights und wie bewerten sie die Woche ganz allgemein? 07:37 Die Vorschau wartet natürlich noch mit Gamescom-Material auf, beispielsweise zu Devil May Cry 5 , Assassin's Creed Odyssey , Tunic , Dying Light: Bad Blood und Mount & Blade 2 - Bannerlord . Aber es gibt noch weitere, Messe-fremde Inhalte, wie eine Doppelstunde des Kritikers zu The Bard's Tale 4 , die Auflösung unseres großen Sommergewinnspiels und Tests zu Strange Brigade und PES 2019 .

, , , und . Aber es gibt noch weitere, Messe-fremde Inhalte, wie eine Doppelstunde des Kritikers zu , die Auflösung unseres großen Sommergewinnspiels und Tests zu und . 10:09 Was haben wir gespielt? Dennis hat endlich Guacamelee angefangen und mag es

angefangen und mag es 12:26 Außerdem ist er massiv an dem Smartphone-Spiel Holedown hängen geblieben

hängen geblieben 14:04 Ähnlich ging es Christoph mit Picross S

15:23 Auch Dead Cells hat ihn gepackt, aktuell hat er aber pausiert

hat ihn gepackt, aktuell hat er aber pausiert 16:34 Zudem hat er überraschend viel Gefallen an Fortnite gefunden

gefunden 18:57 Userfrage Nummer 1, Q-Bert : Gibt es Pläne für Star Traders - Frontiers ?

: Gibt es Pläne für ? 19:17 Jürgen moniert doppelt auftretende MoMoCas in seinem Podcatcher

moniert doppelt auftretende MoMoCas in seinem Podcatcher 19:49 AlexCartman will wissen, wie er Fehler melden soll

will wissen, wie er Fehler melden soll 20:12 Veräppeln wir unsere Lebensabschnittsgefährten? Toxoplasmaa hätte eine Idee

hätte eine Idee 20:55 Doktorjoe fehlt der Download bei älterem SdKs

fehlt der Download bei älterem SdKs 21:40 Hedeltrollo hätte gerne einen Umzug der Dailymotion-Inhalte

hätte gerne einen Umzug der Dailymotion-Inhalte 21:57 wilco96 vermisst die Bewerten-Funktion bei The Walking Dead

vermisst die Bewerten-Funktion bei 22:32 Drapondur ist interessiert daran, wieviel GGG die GG-User investiert haben

23:00 Tschüss und einen schönen Wochenstart!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!