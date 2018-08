Spider-Man: Entwickler machen Angaben zur Spielzeit

PS4

Im kommenden Monat werden Insomniac Games und Sony Computer Entertainment das Action-Adventure Spider-Man (Preview) exklusiv für die PS4 auf den Markt bringen. Rund eineinhalb Wochen vor dem Release haben sich die Macher nun auch zu der Spielzeit geäußert. Wie der Community Director James Stevenson auf Anfrage eines Followers verriet, wird Peter Parkers Abenteuer einen durchschnittlichen Spieler rund 20 Stunden beschäftigen.

Dies sei die Zeit, die ein gewöhnlicher Tester bei Insomniac Games für den Titel gebraucht habe, so Stevenson, wobei das Spiel seinen Angaben zufolge auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt wurde. Wer allerdings auch abseits der Story alle Nebenaufgaben und Aktivitäten erledigen möchte (von denen es jede Menge geben soll), wird entsprechend länger beschäftigt sein. Spider-Man wird in der kommenden Woche, am 7. September, im Handel erscheinen.