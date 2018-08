Dota 2: Gewinner des "The International 2018"-Turniers stehen fest

PC Linux MacOS

Nach einem geschichtsträchtigen Finale gewinnt OG 3:2 gegen PSG.LGD im größten Dota-2-Turnier des Jahres. Das Team sichert sich damit ein Preisgeld von über 11.189.069 US-Dollar. Im Gegensatz zu LGD galt OG nach einer turbulenten Saison im Vorfeld nur bei wenigen als Favorit für das Event. Bereits in der Gruppenphase zeigte sich das Team jedoch stark und setze sich in der Doppel-K.O.-Phase unter anderem gegen Team Evil Geniuses durch, zu dem erst wenige Monate zuvor zwei ehemalige Teammitglieder überraschend gewechselt hatten. Im Finale selbst konnte LGD bei einem Stand von 2:1 eine Führung in Spiel Vier nicht in einen Sieg umwandeln und musste sich schließlich auch in Spiel Fünf, wiederum nach einer anfänglichen Führung, geschlagen geben.

Das Gesamtpreisgeld in Höhe von über 25.529.702 US-Dollar wurde abermals zum Großteil über den In-Game Battlepass von den Fans selbst finanziert. Im Anschluss findet ihr noch die Top-4 des Turniers. Die Preisgelder entsprechen dem Stand beim Erstellen der News. Die Aufzeichnungen der Spiele könnt ihr unter anderem auf Twitch.tv finden.