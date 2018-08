Call of Duty - WW2: Letzte Erweiterung "Shadow War" für Egoshooter enthüllt

PC XOne PS4

Mit Shadow War haben Activision und Sledgehammer Games kürzlich die vierte und letzte Erweiterung für Call of Duty - WW2 (zum Test: Note 8.5) angekündigt. Der DLC wird bereits am kommenden Dienstag, den 28. August, zuerst zeitexklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht, während der PC und die Xbox One einen Monat später bedient werden.

Zeitgleich wurde ein Trailer mit Ingame-Szenen aus dem Pack veröffentlicht, der euch einen Blick auf die enthaltenen drei neuen Multiplayer-Karten "Airship", "Chancellery" und "Excavation", die Kriegsmodus-Mission "Operation Arcane", sowie die finale Zombies-Episode "The Frozen Dawn" werfen lässt.

Matt Abbott, seines Zeichens Lead Multiplayer Environment Artist bei Sledgehammer Games, äußerte sich zu Shadow War wie folgt:

Thematisch wollten wir für diese Erweiterung die Fiktion so weit wie möglich vorantreiben, viel Spass damit haben und den Spielern ein kreatives Gefühl beim Spielen geben.

Den besagten Clip mit einer Laufzeit von mehr als zweieinhalb Minuten findet ihr direkt im Anschluss zum Anschauen bereitgestellt.