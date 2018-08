GC 2018: Soul Calibur 6 - Zukunft der Reihe hängt vom Verkaufserfolg ab

PC XOne PS4

Nach einer langen Pause kehrt die Soul-Calibur-Reihe im Herbst dieses Jahres auf dem PC und den Konsolen zurück. Wie Motohiro Okubo, der Producer von Bandai Namco Entertainment, kürzlich in einem Interview mit den Kollegen von DualShockers auf der gamescom verriet, hängt die Zukunft der Spielserie davon ab, wie sich Soul Calibur 6 (im Anspielbericht) verkauft.

Laut Okubo waren Bandai Namcos Erwartungen an das Prügelfranchise recht gering und die Spielreihe war im Grunde dabei, ganz zu verschwinden. Es habe ihn viel Zeit gekostet, den Publisher dazu zu überreden, dem Ganzen eine neue Chance zu geben. Sollte allerdings auch Soul Calibur 6 verkaufstechnisch ein Misserfolg werden, könnte es das Ende der Serie bedeuten.

Okubo stellt klar: „Wir wollen die Nutzer nicht dazu erpressen, das Spiel zu erwerben, indem wir sagen, dass es der letzte Teil sein könnte. Aber so sieht es eben aus.“ Auf die Frage, ob das Team irgendwelche Zweifel daran hatte, den „Fanservice“ in Soul Calibur 6 zu erhalten, antwortete Okubo, dass man eh nichts zu verlieren habe, da die Marke derzeit in einer großen Krise stecke. „Wir haben also entschieden, dass wir einfach das machen, was wir wollen“, so der Producer.

Er merkt jedoch an, dass die Entwickler nicht unbedingt bewusst versuchen, die Damen im Spiel sexy aussehen zu lassen. Vielmehr hänge das Ganze mit den Entscheidungen bei der Auswahl der Kostüme zusammen. „Wenn wir über die Outfits nachdenken, dann überlegen wir immer wie die Kostüme die Charaktere am besten repräsentieren könnten. Manchmal haben sie dann eben weniger Stoff an und als Resultat wirken die Charaktere erotischer. Wir versuchen allerdings nicht unbedingt bewusst ein Spiel über Sexy-Charaktere zu machen.“