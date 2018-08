Fallout 76: Gegenstände aus dem Store werden auch erspielbar sein

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Dass das kommende Online-Rollenspiel Fallout 76 Mikrotransaktionen für kosmetische Gegenstände bieten wird, ist bereits seit einer Weile bekannt. Wie Pete Hines, der Vice President of PR und Marketing bei Bethesda, allerdings kürzlich auf Anfrage eines Followers via Twitter bestätigte, werden alle kosmetischen Gegenstände im Store auch erspielbar sein.

Laut Hines wird man nicht unbedingt echtes Geld ausgeben müssen, um an die verschiedenen optischen Verbesserungen für Waffen und Charakter zu kommen, sondern kann auch seine gesammelte Spielwährung einsetzen, um diese zu erwerben. Wer also unbedingt alle Gegenstände aus dem Store haben möchte, aber nichts zahlen will, kann sein Ziel auch durch pures „grinding“ erreichen. Wie Bethesda schon im Vorfeld versicherte, werden alle zukünftigen DLCs und andere Zusatzinhalte hingegen komplett kostenfrei für alle Spieler bereitstehen. Fallout 76 wird ab dem 14. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.