GC 2018: Trüberbrook – David Lynch und die Augsburger Puppenkiste

Nach Jäger der verlorenen Glatze wagt sich die Produktionsfirma des Neo Magazin Royale erneut an ein Spiel. Diesmal aber geht es nicht um satirische Point-and-Click-Kost, sondern um ein Mystery-Abenteuer im Geist von Twin Peaks.

Ein Böhmermann kommt selten allein

Die Wahrheit, das wissen Fans der Mystery-Serielängst, liegt irgendwo da draußen. Wenn es nach der Bildundtonfabrik (btf) geht, die Produktionsfirma vonNeo Magazin Royale, dann hätten Scully und Mulder sie irgendwo in der deutschen Provinz gefunden. Oder genauer gesagt im fiktiven Kurort Trüberbrook, das dem Adventure auch seinen Namen gibt. Darin schlüpfe ich in die Rolle des US-Physikers Hans Tannhauser, der im Jahr 1967 in Trüberbrook Entspannung und neue Inspiration für seinen Beruf sucht.Eigentlich hätte er sich darüber wundern müssen, dass er den Urlaub in einem Preisausschreiben gewinnt, an dem er nie teilgenommen hat. Er dauert jedoch eine Weile, bis er erkennt, dass er wohl gezielt in das kleine Städtchen gelockt wurde.Spanisch kommt ihm Trüberbrook jedoch schon früher vor. Denn die Menschen im Kurort sind höchst sonderbar. Selbst Special Agent Dale Cooper ausTV-Seriewirkt dagegen fast schon normal. Das mysteriöse Ambiente hat allerdings keinen so satirischen Touch wie Ron Gilberts, sondern verfolgt einen seriöseren Ansatz, ohne dabei auf latenten Humor zu verzichten. Die größte Besonderheit aber die Grafik der 3D-Spiels. Die 17 Locations insind nämlich nicht einfach am Computerbildschirm entstanden. Tatsächlich hat btf sie alle in Form von Miniaturmodellen gebaut und anschließend fürs Spiel digitalisiert.Allzu viel über die Geschichte von Trüberbrook verraten die Entwickler und Publisher Headup Games noch nicht. Klar ist, dass Tannhauser im Laufe seines Abenteuers auf eine außerirdische Präsenz treffen wird. Über kurz oder lang macht er auch Bekanntschaft mit einem Wissenschaftler namens Dr. Schreck, der mit ihm einen Rohrschachtest durchführt. Der wird sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung von Jan Böhmermann vertont, an dessen Schmähgedicht auf den türkischen Präsident Erdogan ihr euch sicherlich noch gut erinnern könnt. Mit von Partie ist auch Schauspielerin, die bekanntlich im-Reboot vor einigen Jahren Lara Croft ihre Stimme lieh. Welche Ziele Dr. Schreck genau verfolgt – oder ob er selbst vielleicht sogar einer der Außerirdischen ist – weiß ich nicht. Die Antwortoptionen auf den Tintenkleckstest aber deuten an, dass der Humor im Spiel keinesfalls zu kurz kommen wird. Angeblich sollen die Antwortoptionen hier vom Verlauf der Handlung abhängen. Dabei geht es wohl vor allem darum, den Schein der Nicht-Linearität zu erzeugen. Verschiedene Enden aber soll es geben. Wie weit die gehen, ob Tannhauser bei der Rettung der Welt auch scheitern kann, bleibt abzuwarten.Sonderbare Begegnungen wird es aber noch einige weitere geben. In einer alten Bunkeranlage trifft Tannhauser etwa auf eine selbstdenkende KI. Nur die kann eine Schleuse für ihn öffnen, befolgt aber strikt ihre Anweisungen, nur autorisiertes Personal durchzulassen. Tannhauser aber gelingt es, die „menschliche Seite“ der KI auszunutzen. Wie es nun mal in so einem verlassenen Bunker ist, fühlt sich die KI nämlich einsam und hätte nur zu gerne einen Freund. Konkret konfrontiert Tannhauser die KI mit einem logischen Widerspruch. Das passiert in Form eines klassischen Dialogrätsels im Multiple-Choice-Verfahren – und auch sonst bietet Trüberbrook im Großen und Ganzen viele typische Rätselelemente des Genres. So komplex wie reinrassigen Point-and-Click-Adventures dieoderwird es aber den bisherigen Eindrücken nach nicht werden. Stilistisch aber gefällt mir Trüberbrook so gut, dass es mir am Ende ziemlich egal wäre, wenn es spielerisch eher seicht wird. Die größte Frage bleibt für mich deshalb, ob die Geschichte was taugt. Denn der außergewöhnliche Look allein wird nicht reichen. In rund einem halben Jahr werden wir mehr wissen. Geplant ist der Release von Trüberbrook aktuell für das erste Quartal 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.