Devil May Cry 5: Laut Director viel von Ninja Theory und DMC gelernt

PC XOne PS4

Devil May Cry 5 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Devil May Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Hideaki Itsuno, Capcoms Director hinter Devil May Cry 5 (im gamescom-Bericht), hat in einem Interview mit Game Informer über das kommende Action-Adventure gesprochen. Wie er verriet, hat das Team viel von Ninja Theory und ihrem Spiel DmC - Devil May Cry (Testnote: 8.5), gelernt.

Es war eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und Ninja Theory und ich kam alle paar Monate nach Cambridge, um mit ihnen zu arbeiten. Wir haben also eine Menge von ihnen aufgeschnappt. Wenn man über „stylish“ sprechen möchte, dann ist Ninja Theory die Personifizierung von „Style“. Was sie mit DmC gemacht haben, dieser Kunststil, diese Animationen, das ist wirklich „Style“. Wir nutzen also Vieles, was wir von ihnen gelernt haben. Selbst Sachen wie „Kill-Cams“. Nachdem wir es gelernt haben, haben wir versucht, sie auch in Devil May Cry 5 umzusetzen.

Wie Itsuno anmerkte, habe er viele Freunde, die DmC lieben. Auch für ihn selbst sei es eines seiner Lieblingsspiele, wenn nicht gar der Favorit. „Wir wollten unser Spiel daher so gestalten, dass Leute, die DmC und dessen Steuerung mochten, es genau so genießen können wie DmC.“ Das komplette Interview mit Itsuno könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.