Sekiro - Shadows Die Twice: Offenbar mit Mikrotransaktionen

PC XOne PS4

Das Dark-Souls-ähnliche Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice von From Software und dem Publisher Activision wird offenbar mit Mikrotransaktionen aufwarten. Darauf weist zumindest ein jüngst entdeckter Eintrag im Playstation Store hin. Auf der Produktseite des Titels ist in der Beschreibung unter anderem von „optionalen In-Game-Käufen“ die Rede.

Was ihr genau kaufen können werdet, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Eine offizielle Bestätigung seitens des Studios, oder des Publishers gibt es bisher ebenfalls noch nicht. Natürlich ist es auch möglich, dass es sich hierbei einfach um einen Fehler seitens Sony handelt. Sollte Activision die Mikrotransaktionen offiziell bestätigen, erfahrt ihr es auch bei uns.