GC 2018: Kein neues Assassin's Creed 2019 // Support für Odyssey

Wie Yves Guillemot, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Ubisoft, dem Magazin Gamespot in einem Gespräch auf der Gamescom 2018 mitteilte, wird es im nächsten Jahr keinen neuen Teil der Assassin's Creed-Serie geben. Laut Guillemot wurden die aktuellsten Spiele der Serie, das im Oktober zur Veröffentlichung anstehende Assassin's Creed Odyssey (zur Angespielt-News) sowie das im letzten Jahr veröffentlichte Assassin's Creed Origins (zum Test+ mit Video, Note: 9.0), parallel entwickelt und konnten aus diesem Grund entsprechend zeitnah nacheinander publiziert werden:

Wir hatten ein Assassin's Creed 2017 und wir haben eines in diesem Jahr. Aber wir werden nächstes Jahr keinen vollwertigen Assassin's-Creed-Teil veröffentlichen. Nur weil unterschiedliche Teams an diesen Titeln gearbeitet haben, konnten wir zwei Spiele in aufeinanderfolgenden Jahren veröffentlichen.

Guillemont führt weiter aus, dass, anstelle eines neuen Spiels, Assasssin's Creed Odyssey mit zusätzlichen Inhalten versorgt werden soll:

Statt eines neuen Assassin's Creed werdet ihr eine Menge [zusätzlicher] Inhalte [für Assassin's Creed Odyssey] bekommen. Das Team möchte euch regelmäßig mit neuen Spiel-Variationen versorgen. So werdet ihr, wenn ihr euch den neuen Teil besorgt, für die nächsten Jahre beschäftigt sein.

Grundsätzlich sieht Guillemont diesen Umstand positiv. Nach seinen Aussagen hat diese parallele Entwicklung dem Odyssey-Team die nötige Zeit zur Verfügung gestellt, die dieses für die Umsetzung seiner Vorstellungen von dem Spiel benötigte:

[Die Zeit] gab dem Team die Möglichkeit, das zu verwirklichen was sie wollten. Die Community hat das positiv aufgenommen, und wenn ich sehe, was wir mit Odyssey noch vorhaben, weiß ich, dass die Community erstaunt sein wird.

Das somit für die nächsten Jahre letzte Actionadventure der Serie wird am 5. Oktober dieses Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Details zu Assassin's Creed Odyssey erfahrt ihr in Ubisofts Video-Special, das wir euch nachfolgend eingebunden haben.