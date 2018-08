My Memory of Us: Patrick Stewart erzählt die Geschichte

PC XOne PS4

My Memory of Us wurde bereits zur Gamescom 2017 vorgestellt. Ihr erlebt darin wie sich ein Junge, in einem jüdischen Ghetto in Polen zu Zeiten des zweiten Weltkriegs, mit einem Mädchen anfreundet und die beiden mit den erheblichen Widrigkeiten ihrer Lebensumstände zu kämpfen haben. Nun hat das Entwicklerstudio Juggler Games vor wenigen Tagen einen aktuellen Trailer zum Spiel veröffentlicht und präsentiert euch dabei den Erzähler der Geschichte. Hierbei handelt es sich um den als Captain Jean-Luc Picard aus der Serie Star Trek - Das nächste Jahrhundert bekannten Schauspieler Patrick Stewart. Erleben könnt ihr das ganze ab dem 9. Oktober 2018, wenn My Memory of Us veröffentlicht werden soll.