Hollow Knight: Finaler Gratis-DLC „Godmaster“ verfügbar // Retail-Version für Konsolen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Ab sofort steht für Hollow Knight (im User-Artikel) die letzte kostenfreie Erweiterung zur Verfügung, deren Bezeichnung Mitte August vom ursprünglichen Gods & Glory in Godmaster geändert wurde. Der jüngste, etwa 280 Megabyte große DLC kann für alle Plattformen heruntergeladen werden – derzeit PC (Windows, MacOS, Linux) und Nintendo Switch – und stellt laut den Entwicklern das bislang umfangreichste Inhaltspaket dar.

Wie bereits bekannt ist, erwarten euch unter anderem gänzlich neue Quests und Geheimnisse, neue NPC-Charaktere und Gegenstände sowie neue Bosskämpfe. Zudem soll die Download-Erweiterung einige der „größten Herausforderungen“ für euch bereithalten. Davon abgesehen wird mittels Kickstarter-Posting nochmals daran erinnert, dass Godmaster nicht der letzte Inhalt sein wird: Noch ausstehend ist ein Stretch-Goal der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, durch das ein zweiter spielbarer Charakter implementiert wird – nähere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Veröffentlichung ist der Preis von Hollow Knight derzeit um 34 Prozent reduziert: Bei Steam, im Humble Store und im Nintendo eShop könnt ihr den Titel somit für 9,89 Euro erwerben (statt 14,99 Euro), bei GOG.com beträgt der aktuelle Preis 7,99 Euro (statt 12,19 Euro). Ebenfalls mit Rabatten versehen sind die Soundtrack-DLCs.

PS4- und Xbox-One-Fassung angekündigt

Bislang ist Hollow Knight jenen Spielern vorbehalten, die einen PC oder eine Nintendo Switch ihr Eigen nennen. Gute Nachrichten gibt es nun auch für Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One: In Zusammenarbeit mit Skybound Games bringt das Entwicklerstudio Team Cherry den Titel in physischer Form auch für die Konsolen von Sony und Microsoft (sowie die Switch von Nintendo) heraus.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Aktuellen Angaben zufolge sollen die Konsolenfassungen von Hollow Knight erst im Frühjahr 2019 erhältlich sein. Hinsichtlich der digitalen PS4- und Xbox-One-Version geben sich die Entwickler momentan etwas bedeckt – alle Informationen dazu sollen folgen, sobald man „dem Godmaster-Trubel entkommen ist und etwas dringend benötigten Schlaf nachgeholt hat“.