GC 2018: Blacksad - Under the Skin: Adventure der Pendulo Studios im Teaser-Trailer

Publisher Microids hat die laufende Gamescom 2018 dazu genutzt, die Werbetrommel für das kommende Adventure der Pendula Studios, Blacksad - Under the Skin, zu rühren. Den veröffentlichten Teaser-Trailer haben wir für euch unter dieser News zum Abruf bereitgestellt, dieser zeigt kurze Szenen aus dem neuen Abenteuer der Runaway-Macher.

In Blacksad - Under the Skin, das auf der gleichnamigen Comicbuchreihe basiert und in einem fiktivem amerkanischen Szenerio der 50er Jahre angesiedelt ist, übernehmt ihr die Rolle des tierischen Privatschnüfflers John Blacksad. Dieser wird auf einen Mordfall in einem New Yorker Boxclub angesetzt, den er mit seiner typischen Art von Charme und Lässigkeit zu lösen versucht.

Die Veröffentlichtung von Blacksad - Under the Skin soll im nächsten Jahr für PC und Mac sowie auf der Playstation 4, Switch und Xbox One erfolgen, ein konkreten Release-Termin wurde bisher jedoch noch nicht genannt.