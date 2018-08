GC 2018: Monster Boy and the Cursed Kingdom: Neuer Trailer zum Jump'n'Run-Titel

PC Switch XOne PS4

FDG Entertainment hat im Rahmen der Gamescom 2018 dem in Entwicklung befindlichen Jump'n'Run Monster Boy and the Cursed Kingdom einen frischen Trailer spendiert.

Mittels des neuen Bildmaterials, das wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt haben, könnt ihr weitere Einblicke zur knuffigen Optik des farbenfrohen 2D-Platformers erhalten. In diesem werdet ihr die Rolle von Monster Boy übernehmen, um das verfluchte Königreich vor dem Untergang zu bewahren.

Monster Boy and the Cursed Kingdom erscheint am 6. November zuerst für die Playstation 4, Nintendo Switch und die Xbox One. Die PC-Version soll im kommenden Jahr folgen.