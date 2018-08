GC 2018: Star Control - Origins im "By Any Means Necessary"-Trailer

PC XOne PS4

Zur Gamescom 2018 hat Stardock ein neues Video zu Star Control - Origins veröffentlicht. In dem offiziellen Nachfolger zu den erfolgreichen Weltraumabenteuern, die bereits in den 1990er Jahren veröffentlicht wurden, besteht ein großer Teil des Gameplays wieder aus der Interaktion mit den fremden Lebensformen, die das Universum des Spiels bevölkern. Das dabei nicht immer die Diplomatie zum gewünschten Ziel führt, macht bereits die Namensgebung des frisch veröffentlichten Trailers deutlich: "Mit allen notwendigen Mitteln" müsst ihr euch durchsetzen, um am Ende hoffentlich zu Ruhm und Reichtum zu gelangen.

Star Control - Origins könnt ihr auf Steam und GOG (Partnerlink) für 34,99 Euro sowie auf der Homepage des Spiels zurzeit für 31,99 US-Dollar vorbestellen. Die Veröffentlichung ist für den 20. September 2018 angekündigt.