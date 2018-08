GC 2018: Dead End Job angespielt - The Binding of Ghostbusters

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

"Eine Kombination aus The Binding of Isaac, Ghostbusters und Ren & Stimpy". Mit diesen Worten wurde mir der Twin-Stick-Shooter Dead End Job bei meinem Anspieltermin auf der Gamescom 2018 vorgestellt. Sichtlich verwirrt stieg ich einfach ein und musste nach wenigen Minuten feststellen: Die Beschreibung trifft das Ganze erstaunlich genau.

Ihr spielt einen Geisterjäger – Ghostbusters, check – namens Hector Plasm und müsst in typischer Twin-Stick-Manier aus der Isoperspektive prozedural generierte Gebiete Raum für Raum – The Binding of Isaac, check – von körperlosen Toten säubern. Gehalten ist das Geschehen in abgedrehter Cartoon-Optik, die an Fernsehserien der 90er-Jahre angelehnt ist – Ren & Stimpy, check. Um eure Zielobjekte aus den heimgesuchten Umgebungen zu entfernen, müsst ihr sie zunächst mit eurem Gewehr unter Beschuss nehmen. Nach genügend kassierten Treffern gehen die Spektralen kurzzeitig K.O. und ihr könnt euren Sauger auspacken und sie einkassieren.

Nicht nur die Optik selbst ist an vergangene Tage angelehnt, auch der gesamte Humor sowie einige Gegnertypen orientieren sich an Helden (oder Feinden) von vor 20, 30 Jahren. Beispielsweise habe ich den Assisthaunt zu Gesicht bekommen – eine noch bösartigere Version der Büroklammer, die viele Microsoft-Word-Nutzer noch in schrecklicher Erinnerung haben dürften. Im Kampf verändert das Büroutensil stetig seine Form, beispielsweise feuert er als Maschinengewehr Projektile nach euch oder versucht euch in Autoform über den Haufen zu rasen.

Mit jedem eingesaugten Geist erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Habt ihr genug gesammelt, steigt ihr im Level auf und könnt aus drei Boni einen wählen. Beispielsweise erhält eure Spielfigur mehr Leben, euer Staubsauger braucht länger, bis er überhitzt oder ihr verursacht mehr Schaden. Das Ganze spielt sich angenehm flott. Durch um die 100 Items habt ihr zudem einiges an zusätzlichen Hilfsmitteln zur Verfügung. Beispielsweise ein Stück Pizza, das eure Gesundheit wieder auffüllt oder eine Disco-Granate, die eure Feinde kurzzeitig ablenkt – Ratchet & Clank lässt grüßen.

Dead End Job könnte ein richtig gute Twin-Stick-Shooter mit Roguelike-Elementen werden. Das Spiel selbst funktioniert gut und sauber, der Soundtrack und die Optik gehen Hand in Hand und der abgedrehte Humor ist für alle Freunde von alten Comics wohl genau richtig. Wenn nun noch die prozedurale Generierung der Spielwelt halbwegs sauber läuft ist der Titel definitiv ein heißer Kandidat für die typische "Runde zwischendurch".