GC 2018: Mutant Year Zero - Road to Eden angespielt

PC XOne PS4

Wer Xcom mag, aber auch den Explorationspart typischer Isometrie-RPGs, sollte sich dieses Spiel von Funcom vormerken: Es nennt sich „taktisches Abenteuer“ und verknüpft die erwähnten Spielelemente.

Mutant Year Zero - Road to Eden ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Auf einem in Schweden einst populären Papier-RPG-System, wohl aus de 80ern, baut Mutant Year Zero auf. Funcom beschreibt es als „Taktisches Abenteuer“, im Prinzip verknüpft es den Echtzeit-Explorationsaspekt isometrischer Rollenspiele (in wunderschöner 3D-Grafik) mit den Rundentaktik-Gefechten von Xcom, bis hin zu den zwei Aktionen pro Runde und der Anzeige der Deckungsgüte mit halb oder ganz gefüllten Schilden.

Eine Katastrophe (ich glaube, ein Atomkrieg, aber es war in den Ingame-Gesprächen auch von der Roten Pest zu hören) hat fast die ganze Menschheit ausgelöscht und viele der Überlebenden mutieren lassen. Wir spielen einen Dreiertrupp von Stalkern, die von ihrer Heimat-Arche auf in die verseuchten Gebiete aufbricht – um Waffen und Ausrüstung und Schätze (Scrap) zu finden, schlussendlich aber Eden. Um was genau es sich dabei auch immer handelt.

Menschenfrau, Enterich und Kampfeber

Wir spielen mit einer menschlichen Frau, einem Schweinemann und einem humanoiden Enterich. Zwar kann man mehr Gruppenmitglieder haben, gleichzeitig jedoch immer nur drei einsetzen. Wir wechseln jederzeit zwischen den Figuren durch (aktiv spielen wir immer eine, die anderen folgen ihr oder bleiben auf Kommando zurück) und haben natürlich Zugriff auf ihr Inventar.

Nähern wir uns Gegnern, können wir einen Überfall starten oder versuchen, dem Kampf auszuweichen (der direkt in der Spielgrafik stattfindet). Mir ist es mehrmals passiert, dass ich noch darüber nachdachte, und dann meinerseits von den Feinden angegriffen wurde. Und diese Kämpfe empfand ich als ziemlich happig, dazu komme ich gleich noch. Ich spielte übrigens auf „normal“ und ohne Casais-Modus. Letzterer ist nach dem Firmenboss von Funcom benannt und addiert Permadeath.

Mutationen

Interessant sind natürlich die Mutationen, die uns beispielsweise die Fähigkeit verleihen, Tote zu essen und so Hitpoints zu regenerieren. Oder ich ließ Dux, meinen schwer bewaffneten Enterich, seine Mottenflügel-Mutation einsetzen, um ein Stück zu fliegen und sich in eine bessere Schussposition zu bringen. Die Kämpfe fand ich äußerst knackig, etwa gegen Gewehr- und Axr-Ghule, einen Medi-Bot oder einen Sekten-Fanatiker, der ähnlich wie gewisse Xcom-Gegner Verbündete stärken oder auch Energie-Kettenangriffe starten kann. Mit Mutationspunkten können wir aber auch einfach die Statuswerte unserer drei Helden steigern.

Die KI warf mit Granaten oder rannte, wenn verwundet, auch weg – auf mich wirkte sie (und das ganze Spiel) vielversprechend! Es gibt auch in Brand gesetzte Deckungen, zusätzlichen Feuerschaden und ähnliches.

Die Grafik ist einfach wunderschön, das Kampfsystem solide geklaut und sachte erweitert (man kann sich zum Beispiel „eingraben“, um die Verteidigung zu erhöhen). Und mit der Ark gibt es auch so etwas wie ein Heimat-Hub, auch wenn es wohl keinen Basisbau à la Xcom geben wird. Die Missionsschauplätze wählt man auf einer Weltkarte aus, muss neue aber wohl erst mal in der 3D-Karte freischalten (etwa indem man eine Fähre findet), bevor sie via Karte zugänglich werden.

Am 4. Dezember soll Mutant Year Zero für PC erscheinen, nächstes Jahr auch für Xbox One und PS4.