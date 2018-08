Xbox One: Monatliches „Xbox All Access“-Abo von Microsoft gestartet [U]

XOne

Update vom 29. August:

Mittlerweile ist "Xbox All Access" gestartet, allerdings zunächst ausschließlich in den USA und "solange der Vorrat reicht". Die Preise starten bei 21,99 Dollar im Monat für eine Xbox One S mit Xbox Live Gold und dem Game Pass beziehungsweise 34,99 Dollar im Monat, wenn man die Xbox One X haben möchte.

Ursprüngliche News vom 24. August:

Neben Abo-Diensten wie zum Beispiel Origin Access für die PC-Plattform bieten natürlich auch die Konsolenhersteller (monatliche) Abo-Modelle an. Bezogen auf die PlayStation 4 gibt es zum Beispiel das PS-Plus-Abo, für die Konkurrenzkonsole von Microsoft stehen euch die Xbox-Live-Goldmitgliedschaft oder auch der Game Pass zur Verfügung.

Sofern sich derzeitige Gerüchte bestätigen sollten, bietet das Unternehmen aus Redmond zukünftig ein weiteres Abonnement an, das auch die Hardware mit einschließen soll. Konkret berichten unter anderem die Kollegen von The Verge und Windows Central – mit Verweis auf ihre unternehmensnahen Quellen –, dass das als „Xbox All Access“-Paket beschriebene Abo sowohl eine der Xbox-One-Konsolen, eine Gold-Mitgliedschaft sowie den Game Pass umfassen soll.

Fällt die Wahl auf die Xbox One S sollen die monatlichen Kosten etwa 22 US-Dollar (knapp 19 Euro) betragen, während dieser Betrag bei der Xbox One X mit circa 35 US-Dollar (um die 30 Euro) angegeben ist. Die Laufzeit des Abonnements beträgt in beiden Fällen 24 Monate. Wurden die Kosten für den zweijährigen Vertrag vollständig gezahlt, geht die jeweilige Konsole in euren Besitz über.

Werden als Grundlage für die Produkte die Original-Preise im Microsoft Store verwendet (Xbox One X = 499,99 Euro, Xbox Live Gold für 24 Monate = 119,98 Euro, Xbox Game Pass für 24 Monate = 239,76 Euro), ergibt sich ein Gesamtbetrag von knapp 860 Euro beziehungsweise etwa 35,80 Euro pro Monat bei zwei Jahren Laufzeit (natürlich handelt es sich hierbei nur um ein sehr grobes Rechenbeispiel, das keinerlei Rabatte oder ähnliches berücksichtigt). Der Abschluss eines monatlichen „Xbox All Access“-Abos – Codename „Projekt Largo“ – würde somit etwas günstiger ausfallen.

Ankündigen soll Microsoft das neue Abonnement noch in diesem Monat. Da das beschriebene Paket jedoch vorerst ausschließlich in den USA angeboten werden soll, gab es auf der gamescom keine entsprechende Bekanntgabe.

Wie immer bei Gerüchten gilt, dass selbstverständlich alle Angaben mit Vorsicht zu genießen sind – ob die Informationen der Realität entsprechen, wird sich zeigen müssen.