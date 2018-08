GC 2018: The Dark Pictures - Man of Medan im Gameplay-Video

PC XOne PS4

Die US-Kollegen von IGN.com haben ein erstes Gameplay-Video zum kommenden Horror-Adventure The Dark Pictures - Man of Medan (im gamescom-Anspielbericht) veröffentlicht. Das knapp neun Minuten lange Video zeigt die beiden Mitglieder der Tauchergruppe, Fliss und ihren Begleiter Brad, die sich gemeinsam mit einem bewaffneten Unbekannten namens Danny auf einem unheilvollen Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg wiederfinden.

The Dark Pictures - Man of Medan ist das neue Spiel von Supermassive Games, dem Studio hinter Until Dawn (Testnote: 7.5) und wurde im Rahmen der gamescom in Köln angekündigt. Das Spiel ist der Auftakt einer Dark Pictures Anthology, die mehrere geplante Horror-Titel mit jeweils eigenen Geschichten und unterschiedlichen Gruppen an Charakteren umfassen soll.