The Bard's Tale Trilogy: Erster Patch für Remastered-Version veröffentlicht // Neue Features

Das Spielestudio inXile Entertainment hat kürzlich in einem Eintrag auf Steam bekanntgegeben, dass für das am 14. August erschienene PC-Remaster der The Bard's Tale Trilogy der erste Patch verfügbar ist.

Mit dem Update auf Version 1.07 sind nicht nur zahlreiche Fehlerbebungen und Gameplay-Optimierungen beim derzeit verfügbaren ersten Teil, The Tales of Unknown, vorgenommen worden, sondern es hielten neben weiteren Soundeffekten auch zusätzliche Komfort- und Interface-Funktionen ihren Einzug in den Dungeon-Crawler. So könnt ihr mit der "Large-View"-Option (bisher nur auf 21:9 Monitoren verfügbar) die Größe des 3D-Fensters nun deutlich anheben und auch die Beleuchtung in den Dungeons per zusätzlicher Gamma-Regelung besser justieren. Teleports werden nun ebenfalls auf der Automap und im Journal eingetragen. Ebenso könnt ihr jetzt eure Party in den Tempeln auch komplett heilen lassen oder die Spell-Points eurer Zauberer auf einmal wiederherstellen.

Die kompletten und ausführlichen Patchnotes könnt ihr in englischer Sprache auf Steam einsehen.